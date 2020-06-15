أول نظرة على لعبة جران توريزمو 7 الإصدار الجديد “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سوني العالمية عن طرح الإصدار الجديد من لعبة سباق السيارات “Gran Turismo 7″، التي تأتي لجهاز الألعاب الجديد PlayStation 5. وبهذا الطرح يكون قد انطلق الجيل القادم من ألعاب سباق السيارات من سلسلة ألعاب Polyphony Digital لجهاز ألعاب PlayStation 5 الجديد من سوني. والجدير بالذكر أن سوني لم تُقدم الكثير من التفاصيل حول هذه اللعبة، ولم تكشف عن تاريخ محدد لإصدار لإصدارها، ولكن كبديل عن ذلك شوّقت الشركة محبي ألعاب سباقات السيارات بطرحها عرض حي لسباق السيارات من داخل قمرة القيادة في اللعبة.

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