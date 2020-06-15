سيارات هيونداي الكهربائية ستأتي بتصاميم جديدة بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيونداي على تطوير ثلاثة سيارات كهربائية لكل منها أسلوبه الفريد الخاص بها، وقد تم بالفعل معاينة اثنين منهم من قبل سيارات اختبارية، وهما 45 وProphecy، وبحسب ما ورد، سيتم معاينة السيارة الكهربائية الثالثة بواسطة سيارة اختبارية جديدة سيتم الكشف عنها العام المقبل، مما يوضح مرونة صانعة السيارات الكورية لتطوير السيارات الكهربائية.
في البداية، ستصبح هيونداي 45 أول طراز كهربائي مستقل للشركة، وسيكون فوق كونا الكتريك في تشكيلتها، والذي تم التقاط صور تجسسية له أثناء اختباره في أوروبا.
في حين تتبع هيونداي Prophecy نهجاً تصميمياً مختلفاً وأكثر قوة، حيث تقوم الشركة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تصميم الإصدار الإنتاجي، والذي سينطلق لمنافسة تيسلا موديل 3.
من جانبه، يقول رئيس تصميم هيونداي، سانيوب لي أن قاعدة العجلات الجديدة يمكن استخدامها لمختلف الطرازات، مؤكداً أن هيونداي تهتم بالقيمة مقابل المال، كما ترغب في إضافة تجربة قيادة رياضية حسية لطرازاتها الكهربائية القادمة”.
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