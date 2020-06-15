مدرسة تعليم قيادة بدأت في استقبال مالكي كورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن رأينا كورفيت C8 تتورط في حوادث متعددة، فقد بدأت مدرسة رون فيلوز بيرفورمانس في ولاية نيفادا الأمريكية الفصول الدراسية لأصحاب موديل كورفيت الجديد، وذلك في 1 يونيو لتعلمهم كيفية قيادتها على المضمار في منتجع سبرينج ماونتن موتور ونادي كانتري، والذي أعيد افتتاحه مؤخراً بعد الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

ذكرت المدرسة أنه هناك 11 طالباً كل منهم يقود السيارة الرياضية في دورة لمدة يومين برعاية شيفروليه مع أسعار مخفضة خاصة للمالكين الجدد، وقد قال مايك دافنبورت، أحد طلاب المدرسة: “كانت هذه التجربة ملحمية للغاية، لقد كان من المدهش كم من الوقت الذي أمضيته وكم تعلمت”.

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تبلغ تكلفة التدريب في المدرسة على سيارات كورفيت 1000 دولار (3750 ريال)، وتشتمل على الإقامة لليلة واحدة في إحدى الوحدات السكنية التابعة للمدرسة، والمواصلات إلى مكان التدريب ووجبات الإفطار والغداء، في حين يمتلك مالكو كورفيت الجدد سنة واحدة بعد تسلم سياراتهم للاستفادة من العرض.

على جانب آخر، تستمر صفوف المدرسة في استقبال مالكي سيارات كورفيت الجيل السابع لتعلم القيادة حتى نهاية العام الجاري.