مقتل قيادي حوثي شرق صنعاء وانتهاكات إخوانية بشبوة المزيد

قتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية بمعارك مع الجيش اليمني شرق صنعاء، فيما صعدت المليشيات الإخوانية من انتهاكاتها ضد المدنيين بمحافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية، لـ" الخليج 365" ، إن القيادي الميداني الذي يحمل رتبة عميد، محمد عبده الغولي، قتل في المعارك الدائرة بجبهة نهم، ومعه عدد من مرافقيه.



ووفقا للمصادر، فقد كان الغولي أحد خبراء المتفجرات وتجهيز الطائرات المسيرة المفخخة داخل صفوف المليشيا الانقلابية.



وفي سياق آخر، واصلت المليشيات الإخوانية من انتهاكاتها ضد المدنيين في مديرية " نصاب" بمحافظة شبوة، واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة.

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وأسفر القصف عن إصابة 5 مدنيين على الأقل واضرار في المنازل والممتلكات، وفقا لمصادر محلية.

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال هجوم فاشل بمديرية "نهم" شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر الجيش الوطني، في بيان له، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، شنّت هجوماً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أنه تم إفشال المحاولة وتكبيدها عدد من القتلى والجرحى.

ويخوض الجيش الوطني، لليوم الثالث على التوالي، معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في عدد من مناطق مديرية "نهم"، وذلك بإسناد جوي مكثف من التحالف العربي.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد تمكنت خلال معارك السبت، من تحرير عدد من المواقع في جبهة "نجد العتق"، كما تم تدمير 17 عربة عسكرية حوثية بمدفعية القوات الحكومية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية.