الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأسطورة Corolla تصبح أكبر وأكثر جمالا

بعد أن انتشرت شائعات أن نماذج Corolla التي ستطرح هذا العام ستأتي بهياكل هاتشباك فقط، تسربت صور جديدة لهذه السيارات تظهر أنها ستأتي بنسخ سيدان مميزة أيضا.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن السيارة الجديدة باتت أكثر تميزا، ومختلفة كليا عن نماذج Corolla المطروحة حاليا.

وتبعا للتسريبات فإن هذه المركبات بنيت على منصات جديدة سمحت بجعلها أكبر حجما وأوسع من الداخل مقارنة بنماذج العام الفائت، كما ازدادت المسافة بين قاعدتي العجلات فيها بمقدار 10 سم تقريبا.

واكتسبت هذه السيارات ممتصات صدمات شبيهة بتلك الموجودة في مركبات camry التي طرحت العام الفائت، وزودت واجهتها الأمامية بفتحات هوائية جانبية كبيرة، وخطوط بارزة من الكروم تحيط بشعار تويوتا، فضلا عن مصابيح جديدة بتفنيات LED .

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وستحصل هذه السيارات على عجلات رياضية مميزة بمقاس 18 إنشا من صنع "ميشلان" و"دانلوب"، أما قمرتها فأتت مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وفيها واجهة قيادة عصرية مدعومة بشاشة 10 بوصات تعمل باللمس، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات الهاتفية.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبات بنماذج عادية مزودة بمحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 118 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأن تطرح منها نماذج أقوى بمحركات بسعة لترين وعزم 169 حصانا.