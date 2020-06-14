“دراسة” تقنيات القيادة الذاتية تمنع ثلث الحوادث فقط!

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أنه مع ظهور تكنولوجيا القيادة الذاتية كان الجميع يأمل أن تكون هذه هي نهاية حوادث الطرق، لكن يبدو أن الواقع غير ذلك، حيث تشير دراسة قام بها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) إلى أن تقنيات القيادة الذاتية قادرة على منع ثلث الحوادث فقط.

ففي حين أن خطأ السائق متورط في أكثر من 9 حوادث من أصل 10 حوادث، تشير IIHS إلى أنه لا يمكن أن يؤدي التخلص من السائق البشري إلى منع جميع الحوادث بطريقة سحرية.

فتقول الدراسة أن المركبات ذاتية القيادة ستكون قادرة فقط على تجنب حوالي ثلث حوادث الاصطدام لمجرد أن “لديها تصور أكثر دقة من السائقين”، لكن للقضاء على جميع الحوادث، يجب إعادة برمجة السيارة بشكل جذري لإعطاء الأولوية للسلامة على السرعة والراحة.

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واستطردت الدراسة قائلة إن الحوادث يمكن أن تحدث بسبب عدم برمجة المركبات المستقلة بشكل خاص للتعامل مع “أخطاء التنبؤ واتخاذ القرار والأداء” مثل الافتراضات غير الصحيحة حول ما سيذهب إليه السائق الآخر، وهو ما حدث على سبيل المثال في حادث سيارة أوبر الإختبارية عام 2018.

لذا اجمالاً يمكن القول أنه صحيح أن تقنيات القيادة الذاتية لن تتأثر بنفس العوامل التي يتأثر بها السائق وتكون سبب في الحوادث، إلا أنها لن تمنع الحوادث بنسبة 100% أيضاً.