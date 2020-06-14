تفاصيل مناقشة مستجدات مشروع سكة حديد دول الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – قامت إدارة النقل والمواصلات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناقشة تطورات دراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة حديد دول المجلس، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقد شارك في الاجتماع فريق خبراء من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفريق الاستشاري المكلف بإعداد هذه الدراسة، وتمت مناقشة التقدم الذي تم تحقيقه في إعداد الدراسة والافتراضات الخاصة بالنمو المستقبلي في حركة الركاب، وحجم البضائع للمشروع.
وأخيراً، فقد تمت مناقشة الخطوات المستقبلية اللازمة للانتهاء من إعداد التقرير النهائي للدراسة، وذلك حتى يتم بناء الخطة التشغيلية للمشروع.
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