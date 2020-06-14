بحملة عنوانها ” لا تدفع كامل المبلغ”: مراكز خدمة موبيل تدعم عملائها بعروض ترويجية مميزه

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مراكز خدمة موبيل، عن إطلاق عروض التوفير الجديدة على منتجات زيوت موبيل الخاصة بمحركات السيارات في جميع مراكز خدمة موبيل حول المملكة ومنها (موبيل Special، موبيل Super، موبيل 1).

محمد اسلام مدير عام التسويق بشركة “أبسكو” الشركة المنتجة والمسوقة لمنتجات زيوت موبيل والمالكة لعلامة مراكز خدمة موبيل أوضح حول اهداف هذه الحملة قائلاً: “تأتي هذه الحملة تعبيراً عن تقدير شركة “أبسكو” لمستخدمي زيوت موبيل وعملاء مراكز الخدمة، حيث تتمتع منتجات الزيوت من شركة ابسكو بمواصفات عالمية متوافقة مع التقنيات الجديده بكافة أنواع السيارات”.

والجدير بالذكر أن شبكة مراكز خدمة موبيل أصبحت ممتده ومنتشره على كافة مناطق المملكة وصلت الى أكثر من ٣٥ مركز في كافة مناطق ومحافظات المملكة بهدف تسهيل وصول العملاء اليها والاستفادة من هذه المراكز.