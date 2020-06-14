“على مودك “: حملة مميزة من الوعلان للتجارة لتملك سيارة جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة الوعلان للتجارة – وكلاء سيارات جيلي “Geely” بالمملكة أولى حملاتها الترويجية بعد عودة النشاط الاقتصادي للدوران حملت شعار “على مودك” التي تستهدف العملاء الراغبين بتملك سيارات جيلي الجديدة من خلال عروض ترويجية مميزة يختار العميل الطريقة المناسبة له وهـي واحدة من أكبر وأهم باقات العروض الترويجية في معارضها بعد حصولها على وكالة العلامة الصينية الأكبر في العالم “Geely” على كافة الطرازات المتوفرة في معارضها بكل من الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، دعما منها لعملاءها بعد عودة النشاط التجاري والاقتصادي واستكمالا لدورة الحياة التي انطلقت بتفاؤل وأمل توازيا مع حملة “نعود بحذر” التي أطلقتها الجهات المختصة تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية بالمملكة.

أهم ما يميز هذه الحملة أنها تنطلق مع قرارات الخير التي اقرتها حكومة المملكة العربية السعودية بدءا من شهر رمضان المبارك وتختصر ميزة الحملة، تبدأ من دون دفعة أولى وتحمّل الشركة قيمة الأقساط الثلاثة الأولى، إضافة إلى حسم الرسوم الإدارية، مع ميزة اختيار العميل للطريقة المناسبة له في قيمة القسط الشهري بالاتفاق مع الجهة التمويلية ، اضافة الى كل ذلك خدمات ضمان مابعد البيع تمتد الى 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر مع الصيانة المجانية لعاميين متتاليين.

وتلبي هذه الحملة احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة بالتعاون مع عدة جهات تمويلية، إضافـة إلى خدمات الصيانة الشاملة، وخدمات ما بعد البيع لمنحهم راحة البال من خلال فروع ومعارض الشركة في جميع أنحاء المملكة.

الأستاذ عبدالعزيز الوعلان رئيس شركة الوعلان للتجارة قدم شكره وتقديره للاجراءات الحكومية الجديدة التي أحدثت أثراً إيجابياً في المجتمع من خلال الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص وتفاعل معها القطاعين العام والخاص، وأكد على اهمية هذه العروض لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية التي من شأنها تشجيع العميل على المضي في اتخاذ القرار لتملك السيارة المطلوبة.

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وأضاف “: تقديرا للثقة التي وضعها عملاؤنا بنا منذ حصولنا على وكالة علامة “Geely” وتشجيعا لهم قمنا بإطلاق هذه الحملة الشاملة والفرصة سانحة لهم لتحقيق رغبتهم بكل يسر وسهولة وفي أجواء صحية ملائمة، حيث نسعى مساعدة العملاء على اقتناء السيارة المفضلة بالاختيارات المناسبة لهم مع توفير الدعم المحفز والمناسب.