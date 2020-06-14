شاهد السيارات بالكراج الملكي منذ 80 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تاريحية لعدد من السيارات في الكراج الملكي تعود إلى عام 1362 هـ أي قبل نحو 80 عاماً.

حيث نشر الحساب الرسمي صورة أظهرت مجموعة من الأشخاص، وهم يجلسون بالقرب من الكراج الملكي الذي تواجدت فيه بعض السيارات.

وعلّق الحساب على الصورة، قائلاً: “عدد من السيارات في الكراج الملكي، تعود إلى عام ١٣٦٢هـ (١٩٤٣م)”