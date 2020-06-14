كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات "بيجو 508" موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت أسعار بيجو 508 سيدان موديل 2020 عند معدلاتها دون تغيير خلال شهر يونيو الجاري، وذلك مقارنةً بأسعارها في مايو الماضي.

وتقدم شركة "مانسكو" أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، الجيل الجديد من 508 في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 475 ألف جنيه للفئة القياسية، و525 ألف جنيه للفئة الثانية، فيم يبلغ سعر الفئة كاملة التجهيز 600 ألف جنيه

تستمد بيجو 508 طاقتها من محرك توربيني سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بقوة 165 حصان، وتستهلك في المتوسط 7.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وتنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 8.7 ثانية.

السيارة تقدم بأبعاد طولية تبلغ 4.750 مم وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية - الشنطة - إلى 487 لترًا.

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وتمتلك السيارة العديد من مواصفات الأمان القياسية، على رأسها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

ولمزيد من الأمان زودت السيارة بنظام رادار أمامي مدمج وكاميرا أمامية، والذي يعمل للحفاظ على سرعة السيارة أوتوماتيكيًا والحفاظ على مسافات الأمان، كما زودت بخاصية الخروج الآلي من مواقف السيارات، ومستشعرات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

وتأتي مقصورة السيارة بتصميم رياضي فاخر، ليتناغم مع التصميم الخارجي، ومن المواصفات الأساسية التي زودت بها داخلية 508، لوحة العدادات الرقمية التي تعرض البيانات أمام السائق والتي تأتي بقياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط، وتدفئة المقعد الأمامي.

أما وسائل الترفيه التي تتوفر بالسيارة في مقدمتها شاشة لمسية قياس 10 بوصة مزودة بتقنية HD للتحكم في وظائف الاتصال، والتي يمكن توصيلها بالهواتف الذكية عن طريق خاصية - Mirror Screen، ويمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية.

جدير بالذكر أن الجيل الجديد من بيجو 508 دخل السوق المصري لأول مرة في أبريل 2019، وكانت أسعارها الرسمية تبدأ من 510.000 جنيه حتى 640.000 جنيه، إلا فقدت خلال عام ما بين 35.000 و40.000 جنيه من سعرها.​