مقتل قياديين اثنين مواليين لتنظيم القاعدة في غارة شمال غربي سوريا المزيد

قتل قياديان عسكريان في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة" في غارة شنتها طائرة مجهولة من دون طيار في مدينة إدلب شمالي غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "طائرة من دون طيار قصفت بصاروخ سيارة القياديين، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري العام لتنظيم +حراس الدين+ قسام الأردني وقائد عسكري آخر يمني الجنسية اسمه بلال الصنعاني".

وينشط تنظيم "حراس الدين"، الذي تأسس عام 2018 ويضم مئات الإرهابيين، في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).

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ورجح عبد الرحمن أن تكون الطائرة المسيرة "أمريكية".

وقال متحدث باسم التحالف الدولي إن الأخير لم يشن أي غارات في شمال غرب سوريا خلال الأسابيع الماضية.

واستهدفت القوات الأمريكية مراراً إرهابيين في منطقة إدلب، التي تعد منطقة عمليات روسية، في شمال غرب البلاد.

وفي صيف العام 2019، أعلنت واشنطن استهدافها لاجتماع قياديين من تنظيم "القاعدة" في شمال غرب سوريا. وأفاد المرصد بدوره أن القصف أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم 6 قياديين، في تنظيم "حراس الدين"، في ضربة هي الأولى للولايات المتحدة في إدلب بعد توقف دام أكثر من عامين ركزت خلالها عملياتها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.