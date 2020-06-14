الجيش اليمني يعلن مقتل 8 عناصر حوثية في هجوم فاشل شرقي صنعاء المزيد

الخليج 365 - عدنالأحد 2020/6/14 10:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، مقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال هجوم فاشل بمديرية "نهم" شرقي العاصمة صنعاء.
وذكر الجيش الوطني، في بيان له، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، شنّت هجوماً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أنه تم إفشال المحاولة وتكبيدها عدد من القتلى والجرحى.
وأشار البيان، إلى أن ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا بنيران الجيش الوطني، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، بنحو 5 غارات تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا, فضلا عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للانقلابيين.
ويخوض الجيش الوطني، لليوم الثالث على التوالي، معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في عدد من مناطق مديرية "نهم"، وذلك بإسناد جوي مكثف من التحالف العربي.
وكانت قوات الجيش الوطني، قد تمكنت خلال معارك السبت، من تحرير عدد من المواقع في جبهة "نجد العتق"، كما تم تدمير 17 عربة عسكرية حوثية بمدفعية القوات الحكومية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية.
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