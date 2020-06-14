وزير الطيران المدني المصري: مستعدون بداية من أول يوليو لاستقبال الرحلات الخارجية في 3 محافظات أقل تأثرا بجائحة كورونا المزيد

أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، عن استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها.

وأضاف منار ،يأتي ذلك وفق الخطة التي أعلنتها بلاده لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور كل من: الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وأضاف أن "الإجراءات التي اتُخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالمرور على كافة المطارات.".

وأشار إلى أنه تم تعقيم الطائرات مع بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وأضاف منار فى المؤتمر الصحفي أن اتباع الإجراءات الاحترازية سيكون شرطًا لإعطاء تصريح إعادة فتح الفنادق والأماكن السياحية.



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وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الوزارة استغلت الفترة الماضية؛ في رفع كفاءة كافة المطارات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يجب على المسافر اتخاذها قبل الصعود على متن الطائرة؛ حيث يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم (boarding pass).

كما يتوجب على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا بها إلى حد الوباء؛ تقديم اختبار (pcr) حديث قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى.

كما يلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم في صفوف الانتظار وعند الصعود والنزول من الطائرة.

وأوضح وزير الطيران أنه سيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة؛ فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة «ركاب وأطقم ضيافة»

والثلاثاء الماضي، قال ، وزير الطيران المدني، إن خسائر شركة «مصر للطيران» بالمليارات وشركات الطيران الخاصة بالملايين، ولكنها استطاعت العمل في رحلات البضائع في محاولة لتقليل الخسائر، ولكنه لا يلغي الآثار السلبية الكبيرة.