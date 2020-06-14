"تباعد".. تطبيق سعودي يكشف مرضى كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "تباعد" الذي يساعد المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

والتطبيق يتماشى مع جهود المملكة لاحتواء جائحة كورونا، من خلال ابتكار حلول تقنية تساهم في الحد من انتشار الفيروس، وللمساعدة في التعايش مع خطر الفيروس والعودة تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

ويخدم تطبيق "تباعد" وفق وكالة الأنباء السعودية،جميع الموجودين في السعودية ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقاً على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OSفأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.

ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث ، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.

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ويشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصاً تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يوم الماضية .وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، فإن التطبيق سيشعر المستخدم عن طريق ھاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

وعند التسجيل في تطبيق "تباعد" لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/غير نشط).

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات، وعند إرسال البيانات والاستبانات الصحية.

ويمكن التطبيق المستخدم من حرية مشاركة نتائج فحص الإصابة بالفيروس إذا كانت إيجابية من عدمها مع التذكير أن مشاركة التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطهم المستخدم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سوياً على احتواء انتشار الفيروس .