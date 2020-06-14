الرئاسة الفرنسية تندد بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا المزيد

نددت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها".

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن باريس "لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.

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وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للعدوان التركي، إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".



وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".



وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".



وسبق لماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".



وكان الاتحاد الأوروبي طلب الجمعة مساعدة الحلف في فرض احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك بعد منع القوات التركية لسفنه من تفتيش سفينة مشبوهة.