Scout.. أحدث نسخ الأيقونة التشيكية تغزو الأسواق في الخريف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 - وكالات الأحد 2020/6/14 03:59 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/6/14 03:59 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت شركة سكودا عن طرح نسخة Scout من أيقونتها أوكتافيا Octavia الكومبي خلال فصل الخريف المقبل. وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة تتمتع بزيادة في الخلوص الأرضي (المسافة بين الأرض وأدنى نقطة في منتصف السيارة) بمقدار 2 سم وألواح بلاستيكية على غرار موديلات SUV. وتعتمد نسخة Scout على محرك ديزل سعة 2 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



Advertisements وبجانب هذا المحرك يتوفر محرك ديزل بقوة 85 كيلووات/115 حصان و110 كيلووات/150 حصان. كما يتوفر محرك بنزين بقوة 110 كيلووات/150 حصان، وآخر يعمل بوقود البنزين بقوة 140 كيلووات/190 حصان.

وتتوفر من السيارة نسخ الدفع الهجين المعتدل، كما تتسع باقة الدفع بنسخ الدفع الأمامي بجانب الرباعي وذلك للمرة الأولى.

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