هوندا Jazz.. اليابانية الرشيقة تكشف عن وجهها الجديد

كشفت شركة هوندا النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Jazz الصغيرة بموديلين مختلفين، يعتمد كلاهما على نظام الدفع الهجين.



وأوضحت الشركة اليابانية أن نظام الدفع الهجين سواء في Jazz Crosstar أو Jazz العادية يتألف من محركين كهربائيين مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر. ويولد النظام قوة 80 كيلووات/109 حصان.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.4 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 175 كم/س، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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ويبلغ معدل استهلاك Jazz الجديدة حوالي 4.5 لتر/100 كم، وهو ما ينتج عنه 102 جرام/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويستند نظام الدفع الهجين على بطارية ليثيوم أيون، كما تمتاز السيارة بحيز أمتعة تتراوح سعته بين 304 و1205 لتر، بالإضافة إلى مقاعد فردية في المؤخرة، والتي يمكن طي مساندها على غرار مقاعد السينما للسماح بنقل الأمتعة الكبيرة.

وتتمتع المقصورة بأجهزة رقمية وشاشة لمسية كبيرة، مع المساعد الشخصي الصوتي، ومتجر التطبيقات الخاص، فضلا عن أنظمة مساعدة محسنة تراقب المسافة والسرعة وتوجيه المسار، وتتعرف على المارة والإشارات المرورية.