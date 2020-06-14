كتب: باسل الحلواني
أكد أحدث تقرير صادر عن موقع هوت كارز الأمريكي المتخصص في السيارات، عن قائمة بأغلى السيارات الجديدة التي تم طرحها منذ مطلع عام 2020 الحالي.
يأتي في مقدمة قائمة السيارات الأغلى بين موديلات 2020، طراز أستون مارتن Valkyrie ال
تحمل أستون مارتن Valkyrie، محركاً رياضياً فائق السرعة ينتج قوة
وطرحت شركة أستون مارتن البريطانية طراز Valkyrie للبيع بسعر يبدأ من 3.2 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ302 مليون دولار.. تعرف على أغلى سيارة تم طرحها في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.