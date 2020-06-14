بـ302 مليون دولار.. تعرف على أغلى سيارة تم طرحها في 2020

كتب: باسل الحلواني

أكد أحدث تقرير صادر عن موقع هوت كارز الأمريكي المتخصص في السيارات، عن قائمة بأغلى السيارات الجديدة التي تم طرحها منذ مطلع عام 2020 الحالي.

يأتي في مقدمة قائمة السيارات الأغلى بين موديلات 2020، طراز أستون مارتن Valkyrie ال

تحمل أستون مارتن Valkyrie، محركاً رياضياً فائق السرعة ينتج قوة

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تصل لـ 1130 ألف حصان، بسعة 6.5 لتر، من فئة V12، وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميل في الساعة.

وطرحت شركة أستون مارتن البريطانية طراز Valkyrie للبيع بسعر يبدأ من 3.2 مليون دولار.