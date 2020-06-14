عيب خطير وراء استدعاء FCA لـ27 ألف سيارة باسيفيكا الهجنية

أعلنت عملاق صناعة السيارات فيات كرايسلر FCA، عن إطلاقها حملة لاستدعاء أكثر من 27000 طراز من سيارتها الهجينة الميني فان باسيفيكا.
وتأتي حملة الاستدعاء بسبب عيب خطير تم اكتشافه في بطاريتها، قد يؤدي إلى نشوب حريق بالسيارة.
ويشمل قرار الاستدعاء ما يقرب من 27634 طرازًا من موديلات مابين عامى 2017إلى 2020 من باسيفيكا الهجينة بسبب التآكل المحتمل بتوصيلات البطارية جهد 12 فولت مما يهدد بخطر احتراق السيارة.
وقالت الشركة الأم FCA فى بيان لها إن الشاحنات التي تعمل بالبنزين لن تتأثر بشي وأن الأمر يخص فقط الطرازات الهجينة.
توصي كرايسلر بأن يتجنب مالكو طرازات باسيفيكا الهجينة من 2017 إلى 2020 إيقاف سياراتهم الصغيرة داخل المباني أو الهياكل فقط في حالة وجود خطر الحريق، بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يضعوا أي مواد مبللة أو سوائل يمكن أن تتسرب إلى الصف الثاني.
سيتم إخطار المالكين عبر البريد بدايةً من 22 يونيو ، وسيتم نصحهم بتفتيش سياراتهم الصغيرة بواسطة الوكيل للعثور على أي تآكل.
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