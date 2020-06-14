كيا تطرح سورينتو 2021 بالسعودية.. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني طرحت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، موديل 2021 من سيارتها سورينتو الجديدة كلياً، في الممكلة العربية السعودية. ظهرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "سورينتو"، بتصميم خارجي أنيق رياضي ومختلف تماماً، وداخلية فخمة رحبة. لم يعلن وكيل السيارة بالسعودية، عن الأسعار الرسمية حتى الآن، لكن أعلن فقط عن مواصفات السيارة التي جاءت كالتالي: التي جاءت كالتالي: – شبكة تهوية على شكل وجه النمر ومصابيح أمامية على شكل عين النمر Advertisements – مصابيح خلفية رأسية مثل تيلورايد – قاعدة عجلات أطول بفضل المنصة الجديدة وداخلية أوسع بـ 5 أو 6 أو 7 مقاعد – عدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة – جلود عالية الجودة ومواد فخمة في المقصورة – محرك بنزين 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات أو 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات. – أنظمة سلامة حديثة بينها تفادي الاصطدامات ورصد النقاط العمياء ووقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً بالزحام وكذلك لديها نظام ركن ذاتي عن بعد يتيح تحريكها باستخدام المفتاح.

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