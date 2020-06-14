كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هذا ما أضافته "فورد" لتزيد من معدلات أداء سيارتيها Fiesta و Focus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فورد Ford الأمريكية، عن تدعيم نظام الدفع في كل من سيارتيها Fiesta و Focus بتقنية 48 فولت، ولك بهدف زيادة معدلات الأداء والحد من استهلاك الوقود.

وأوضحت فورد، أنها تدعم الموديلين الصغير والمدمج بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت والمعتمدة على مولد بدء حركة يحمل الاسم (BISG) ويقوم بالعديد من المهام؛ حيث يساعد في عملية التسارع، ويحول الطاقة الحركية لطاقة كهربائية، ما يساعد على التوفير في استهلاك البنزين.

ويتوفر المحرك الهجين Fiesta Eco Boost Hybrid بقوة 125 أو 155 حصان، مع معدل استهلاك أقل بنحو 5% من البنزين مقارنة بالموديل التقليدي من السيارة،.

كما يتم تدعيم المحرك بعزم دوران إضافي مقداره 20 نيوتن متر ليصبح 240 نيوتن متر، في حين تزيد هذه النسبة مع القوة 155 حصان إلى 50% من عزم الدوران الأقصى.