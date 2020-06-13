موجز العين للسيارات.. سر الرسالة المحيرة واشتعال منافسة العمالقة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ينتظر عشاق السيارات الكهربائية، مجموعة مميزة من الموديلات السيدان والـSUV الكهربائية التي تصل للأسواق بحلول عام 2021 المقبل.

على ما يبدو أن آثار الجائحة ستدوم بعض الوقت، هذا هو لسان حال قطاع السيارات في ألمانيا الذي تأثر بشدة من تفشي فيروس كورونا.

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يتباهى صناع السيارات حول العالم بطرز معينة بين موديلاتها المتعددة، كونها تتميز بسرعه أكبر عن نظيراتها من الفئات الرياضية الخارقة.

العامل الحاسم دائما في التفضيل بين السيارات الكهربائية، هو نطاق السير الذي تمتلك المركبة القدرة على قطعه وفقا لقوة الشحن في بطارياتها.

اختلفت التقديرات حول ما يستهلكه مكيف الهواء من طاقة السيارة ، لكن اتفق كثيرون على أنه يستهلك طاقة كبيرة ما يبطئ من تسارع السيارة بشكل كبير.