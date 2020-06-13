متى سنرى الجيل القادم من لكزس NX؟

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لمجلة بيست كار اليابانية، سيتم إصدار الجيل القادم من لكزس NX كروس أوفر في عام 2022 مع ثلاثة خيارات للمحركات.

وتقول الشائعات أن الجيل القادم سيحصل على مقصورة أكبر مع الحفاظ على نفس النسب الخارجية تقريباً، حيث ستنمو قاعدة العجلات بمقدار 30 مم بينما سيتقلص الطول الكلي بمقدار 10 مم.

ومن ناحية القوة، فإلى جانب حصولها على نفس المحركات الهجينة والهجينة بالقابس سعة 2.5 لتر والتي تم تقديمها في تويوتا راف 4، فمن الممكن أن تحصل NX الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.4 لتر المطور حديثاً بقوة تقدر بـ 295 حصان و440 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تصميم تخيلي بالفوتوشوب:

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