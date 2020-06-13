قيمة تيسلا السوقيّة وصلت إلى 713 مليار ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – ارتفع سهم تيسلا إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء الماضي، ويقول محلل الأسواق المالية، دان إيفز، أنه لا يزال هناك مجال للتقدم أكثر، حيث ارتفع سعره من 800 دولار (3000 ريال) إلى 1000 دولار (3750 ريال)، معززاً هدف الشركة في الوصول إلى 1500 دولار (5625 ريال).

ويعود هذا النمو المتزايد إلى انتعاش عملياتها في الصين، وذلك بفضل انتشارها السريع هناك وزيادة الطلب على سياراتها، حيث قفزت أسهم تيسلا بنسبة تصل إلى 6.6% يوم الأربعاء بعد أن طلب إيلون ماسك من موظفيه زيادة الإنتاج وفقاً لرسالة بريد إلكتروني داخلية شاهدتها رويترز.

وعلى الجانب الآخر، فإن أحد أسباب نمو سهم تيسلا أيضاً هو “يوم البطارية” القادم من الشركة، والذي من المقرر أن يتم الكشف فيه عن بطاريات جديدة ثورية في عالم السيارات الكهربائية يمكن أن تستمر لـ 1.6 مليون كم، والتي قد تضع شركة تيسلا في المقدمة بعيداً عن منافسيها، كما يُتوقع أن تكون تكاليف إنتاج البطارية أقل من 100 دولار (375 ريال) لكل كيلوواط/س، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في يونيو الجاري، على الرغم من عدم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي بعد.

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هذا يعني أن تيسلا حالياً قيمتها السوقية 190 مليار دولار أي 713 مليار ريال، ما يعني أنها أعلى علامة سيارات قيمة في العالم بجانب تويوتا، متفوقة على مرسيدس وفورد وجنرال موتورز وغيرهم.