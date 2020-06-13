مكيف الهواء كم يستهلك من طاقة السيارة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختلفت التقديرات حول ما يستهلكه مكيف الهواء من طاقة السيارة ، لكن اتفق كثيرون على أنه يستهلك طاقة كبيرة ما يبطئ من تسارع السيارة بشكل كبير.

لذلك قررت صحيفة "Which Car" التحقق من صحة هذه التقديرات وفق وكالة سبوتنيك الروسية، حيث تم اختبار سيارة من نوع "مازدا إم إكس-5" بسعة محرك 2 لتر، وبقوة 184 حصانا.

وقام الخبراء، في المختبر، بإيصال السيارة إلى طاقتها القصوى ثلاث مرات دون مكيف هواء، وثلاث مرات أخرى ولكن مع تشغيل مكيف الهواء.

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وتبين أن مكيف الهواء يستهلك 2.5 كيلو وات من المحرك أي ما يعادل 2.5% من طاقة السيارة، وهو أمر مقبول،وفق الصحيفة.

وهذا الأمر يدحض النظرية المتداول التي تجبر السائق على إيقاف تشغيل المكيف قبل الوصول إلى سرعات عالية أو في حالات الصعود ضمن مرتفعات عالية.

وينصح خبراء السيارات بالتأكد من نظافة فلتر المكيف وتغييره بشكل دوري دون الاستغناء عن عمل مبرد الهواء بشكل كلي، للحفاظ على صحة قائد السيارة وضمان سلامة أسرته.