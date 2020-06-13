عروض ماكلارين الرياض على موديلات 2019 و2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من ماكلارين الرياض.. امتلك اليوم سيارة المستقبل.. ماكلارين الرياض تأتيك بعرض استثنائي على موديلات ماكلارين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠. مزايا العرض: تتحمل عنك الشركة ضريبة القيمة المضافة.

باقة صيانة لمدة ثلاث سنوات* لتنعم براحة البال.

يسري العرض حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٠. صورة العرض:

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