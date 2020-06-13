البطارية تضع 6 سيارات كهربائية على قمة الأكثر مبيعا

العامل الحاسم دائما في التفضيل بين السيارات الكهربائية، هو نطاق السير الذي تمتلك المركبة القدرة على قطعه وفقا لقوة الشحن في بطارياتها.

هذا الأمر هو ما يميز سيارة كهربائية عن أخرى، ويتحكم في معدل مبيعاتها أيضا بالأسواق.

وقام موقع مجلة "كار ماجازين"، بجمع قائمة السيارات الكهربائية التي تتمتع بأطول نطاق سير، بين الموديلات الجديدة التي طرحت لعام 2020 الجاري.

وبدأ الموقع القائمة، بالسيارة الكهربائية ذات أطول نطاق سير وتتوفر للبيع بالأسواق، وهي طراز تسلا موديل S، وفئتها "لونج رينج"، التي تعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تصل إلى 375 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من تسلا، هو طراز موديل 3، وفئته "لونج رينج"، التي تعمل بمحرك قادر على السير لمسافة 348 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

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وفي المركز الثالث، جاء طراز تسلا موديل X، وفئته "لونج رينج"، التي تتوفر بمحرك قادر على قطع مسافة 315 ميلا، كحد أقصى لشحن بطارياته.

ثم جاء رابعا بالقائمة طراز جاجوار Jaguar I-Pace، الذي يعمل بمحرك كهربائي، قادر على السير لمسافة 292 ميلا، كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعده بالمركز الخامس جاء طراز e-Niro من ماركة كيا الكورية الجنوبية، والذي يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة 282 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ثم جاء بالقائمة طراز هيونداي كونا الذي يعمل بمحرك كهربائي قادر على السير لمسافة 279 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.



