8 سيارات تستحق أن تشاهدها وتقرأ عنها

يتباهي صناع السيارات حول العالم بطرز معينة بين موديلاتها المتعددة، كونها تتميز بسرعه أكبر عن نظيراتها من الفئات الرياضية الخارقة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع قائمة تضم أسرع سيارة من كل ماركة سيارات.

طراز NSX

وبدأ الموقع بماركة "أكيورا" التابعة لشركة هوندا اليابانية، وقال "موتور وان" إن أسرع طراز تمتلكه شركة أكيورا هو طراز NSX.

ويعمل الطراز بمحرك بقوة 573 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 191 ميلا، مع قدرة على التسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.

طراز DBS Superleggera

ومن بعده جاء بالقائمة ماركة أستون مارتن البريطانية، التي أعلنت عن ممثلها في عالم السيارات السريعة، طراز DBS Superleggera.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 715 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 211 ميلا في الساعة.

طراز R8 V10 Decennium

وكان ممثل شركة أودي في عالم السرعة، طراز R8 V10 Decennium الذي يعتبر أسرع سيارة تطرحها الشركة الألمانية بالأسواق.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 620 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 206 أميال في الساعة.

طراز M8 Competition Coupe

ومن بعده جاء بالقائمة، أسرع طراز تطرحه شركة بي إم دبليو بالأسواق، وهو طراز M8 Competition Coupe.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 617 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.0 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 189 ميلا في الساعة.

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طراز Chiron Super Sport 300+

ثم جاء بالقائمة، أسرع طراز قدمته الشركة المصنعة لأسرع السيارات في العالم، بوجاتي الفرنسية، وهو طراز Chiron Super Sport 300+.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 1578 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 305 أميال في الساعة.

طراز CT6-V

وجاء بالقائمة شركة كاديلاك الأمريكية، التي ذكر الموقع أن أسرع طراز تمتلكه هو طراز CT6-V.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 200 ميل في الساعة.

طراز Camaro ZL1

أما شركة شيفروليه، فيعتبر طراز Camaro ZL1 هو أسرع سيارة تمتلكها.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 650 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.

وتصل السرعة القصوى للطراز نحو 198 ميلا في الساعة.

طراز 812 Superfast

واختتم الموقع القائمة، بشركة فيراري الإيطالية، حيث ذكر أن أسرع طراز تمتلكه هو طراز 812 Superfast.

ويعمل الطراز بمحرك ينتج قوة 788 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 211 ميلا في الساعة.



