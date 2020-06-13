5 سيارات كهربائية تشعل المنافسة بين العمالقة في 2021

ينتظر عشاق السيارات الكهربائية، مجموعة مميزة من الموديلات السيدان والـSUV الكهربائية التي تصل للأسواق بحلول عام 2021 المقبل.

ووضع موقع "إنسايد إي في" قائمة تضم أبرز الموديلات الكهربائية التي سيتم كشف عنها رسميا خلال 2021 من قبل عمالقة صناعة السيارات في العالم.

بي إم دبليو i4

وضمت القائمة طراز بي إم دبليو i4 الكهربائي الجديد كليا، الذي يأتي ضمن مشروع الشركة الألمانية لطرح المزيد من الموديلات الكهربائية ضمن فئة (i).

ومن المتوقع أن يعمل الموديل بمحرك قادر على السير لمسافة تصل إلى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.

Byton K-Byte

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز Byton K-Byte، من ماركة Byton التي تعتبر من شركات صناعة السيارات الناشئة، التي تبشر بنجاح كبير.

وقال الموقع إن هذا الطراز المميز يصل في عام 2021 المقبل، بمحرك كهربائي يتوقع أن يكون قادرا على السير لمسافة أقصاها 250 ميلا.

Advertisements

طراز I.D Buzz

ومن فولكسفاجن، يزاح الستار خلال عام 2021 المقبل، عن طراز I.D Buzz، ضمن فئات mini van، وضمن عائلة فولكسفاجن من فئة ID الكهربائية.

ويتوقع أن يعمل الطراز بمحرك قادر على السير لمسافة أطول من 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.

مفاجأة هيونداي

وضمن خطتها لطرح 44 سيارة كهربائية جديدة كليا بحلول عام 2025، تكشف شركة هيونداي الكورية الجنوبية في 2021 المقبل عن طراز كهربائي جديد كليا لم تكشف عن مسماه الرسمي حتى الآن، بمحرك قادر على السير لمسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته.

طراز I.D. Vizzion

واختتم الموقع القائمة بطراز آخر من فولكسفاجن يصل العام المقبل، هو طراز I.D. Vizzion، الذي سيعمل بمحرك قادر على السير لمسافة 400 ميل كحد أقصى لشحن بطاريته، التي ستضخ طاقة للمحرك بمعدل 111 كيلو وات في الساعة.



