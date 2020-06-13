البخيل صلاح.. مدافع ليفربول يفسد كرم زميله المصري

شغل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الرأي العام ووسائل الإعلام البريطانية في الساعات القليلة الماضية، بعد إظهار كرمه المفرط خلال تواجده بإحدى محطات البنزين.

وشهدت محطة بنزين "سينسبيري" الواقعة بمدينة "ليفربول"، يوم الأربعاء الماضي، واقعة تظهر سخاء اللاعب الدولي المصري، بعدما تحمل تكاليف ملء سيارات أخرى بالوقود.

وجاءت تلك الواقعة بعد توجه صلاح إلى محطة البنزين بملاس التدريب لملء سيارته بالوقود، ليفاجئ أصحاب السيارات الأخرى بتحمله تكاليفهم الخاصة.

ونالت هذه اللفتة الإنسانية إعجاب كافة المتواجدين بمحطة البنزين، قبل أن تخرج هذه الواقعة إلى العلن، بانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهام ساخر

وكعادته، قرر الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، مداعبة صديقه المصري بعد علمه بواقعة محطة البنزين.

وكتب لوفرين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سمعت أن مو صلاح تحمل قبل يومين تكلفة بنزين كل شخص تواجد في المحطة، هي بالفعل لفتة رائعة".

لكن اللاعب الدولي الكرواتي قرر تحويل الدفة لصالحه، بقوله: "لكن هل يمكنك دفع ثمن قهوتي ولو لمرة واحدة على الأقل؟".

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وأتم: "عادة تكون رجلا بخيلا، لهذا أنا مندهش من الذي فعلته في محطة البنزين، لكن أحسنت على أي حال".

ويعد لوفرين من أقرب اللاعبين إلى صلاح في ليفربول، وهو ما يظهر في تبادلهم النكات بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

استعدادات العودة

ويكثف لاعبو ليفربول من جهودهم في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وتوقفت المسابقة منذ نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي البريطانية.



وعاد لاعبو ليفربول للتدريبات الجماعية قبل عدة أيام، وخاضوا أول مباراة ودية منذ توقف النشاط، وكانت ضد بلاكبيرن روفرز، يوم الخميس الماضي، ونجح خلالها "الريدز" في الفوز بسداسية نظيفة، لكنها شهدت غياب صلاح.

وغاب صلاح عن اللقاء، كإجراء احترازي من كلوب، بسبب الكدمة التي تعرض لها في التدريبات يوم الإثنين الماضي، لكن يتوقع مشاركته في موقعة الديربي ضد إيفرتون يوم 21 من الشهر الجاري ضمن الجولة 30 من البريمييرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.