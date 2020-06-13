نيسان اكس تريل 2021 تستعد لتدشينها الرسمي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن موعد إطلاق اكس تريل 2021 الجديدة كلياً، والذي سيكون يوم الاثنين القادم الموافق 15 يونيو، حيث سيتأثر الموديل الجديد بلغة التصميم الأحدث في صانعة السيارات اليابانية، والتي تتميز بتصميم رياضي وداخلية أكثر حداثة من سابقتها.

وبفضل النماذج الأولية التي رأيناها أثناء اختبارها طوال العام الماضي، والتصميمات التوقعية المتعددة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الرسمية للاس يو في الجديدة المنتشرة على الانترنت مؤخراً، فنحن نعلم بالفعل ما يمكن توقعه فيما يتعلق بالتصميم، وهو ما يبدو أنه خطوة للأمام بالنسبة لنيسان.

في البداية، تتميز اكس تريل الجديدة بمصابيح أمامية مقسمة، وشبك على شكل حرف V المميز للعلامة، ومنافذ هواء رأسية، ومرايا مثبتة على الأبواب، كما أن لديها عمود A عائم كما توقعنا.

وفي الداخل، توجد عجلة قيادة رياضية مسطحة القاع، وأجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة نظام ترفيهي أعلى، في حين أن أزرار التحكم في المكيف أصبحت في الأسفل وليست مضمنة في الشاشة، كما يوجد على الكونسول الوسطي مقبض ناقل حركة صغير، مع جودة مواد أفضل، كما هو الحال مع جميع طرازات نيسان المدمجة والأكبر في الآونة الأخيرة.

أما من ناحية القوة، فستستمد اكس تريل 2021 قوتها من مجموعة محركات متنوعة بنزين وديزل من شركة رينو، في حين سيكون من المنطقي تخلص نيسان من المحرك الحالي سعة 2.5 لتر بقوة 170 حصان لصالح محرك التيما الأحدث بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان.

وفي الختام، على الرغم من أن الكشف عنها سيكون قريباً جداً، إلا أنها ستصل إلى بعض الأسواق في وقت متأخر من العام لتُباع كموديل عام 2021.

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