ظهور مميز للجيل الجديد من سيارة الرحلات الميني فان " بيجو Traveller"

أثار ظهور النموذج الجديد من سيارات الرحلات الميني فان بيجو Traveller، إعجاب عشاق السيارات الفارهة حول العالم.

من المقرر طرح بيجو Traveller، ذلك خلال النصف الثاني من 2020، وتزخر السيارة بمقاعد داخلية مزودة بمناضد قابلة للطي يمكن للركاب الاعتماد عليها كطاولات صغيرة لتناول وجبات الطعام الخفيفة أو وضع الحواسب عليها لمارسة أعمالهم أثناء

السفر، كما يمكن التحكم بوضعيات وجهة المقاعد في النسخ المخصصة لـ 5 ركاب لتصبح المقاعد مواجهة لبعضها وتوفر مساحة كبيرة ومريحة للمسافرين.

ظهرت السيارة بهيكل أنيق، مزود ببابين منزلقين على الجوانب ما يسهل من عملية دخول وخروج الركاب من وإلى السيارة حتى عند

ركنها في الأماكن أو الشوارع الضيقة.وبنيت هذه السيارات على منصات Traveller التي مكنت بيجو من صنع نماذج مختلفة منها مخصصة لـ 5 أو 9 ركاب.

من المنتظر أن تأتي السيارة بمحرك كهربائي بعزم 136 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.1 ثانية، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 و6 سرعات، كما ستحصل على بطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 330 كلم بالشحنة الواحدة.