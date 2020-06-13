بي إم دبليو تنتج آخر نسخة من سيارتها الهجينة i8

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، وقف إنتاج سيارتها آي8، بعدما أعلنت رسمياً عن إنتاج آخر نسخة منها في مصنعها بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وذلك بعد مضي ستة أعوام على طرحها في السوق.

وتعتمد بي إم دبليو آي 8، الهجينة، على محرك كهربائي ومحرك وقود تعد أكثر السيارات الرياضية مبيعا في منتجات بي إم دبليو وبفارق كبير عن أقرب منافسيها من منتجات الشركة الألمانية.

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وبلغ إجمالي السيارات التي تم إنتاجها من هذا الطراز في مصنع لايبتسيج 20 ألف و488 سيارة.

وتعد هذه السيارة علامة فارقة بالنسبة لبي إم دبليو في مجال المواد والتقنيات، وظهرت في أفلام سينمائية عالمية من بينها "مهمة مستحيلة" لتوم كروز، كما أنها تعد السيارة الآمنة لسباقات فورمولا إي.