لهذه الأسباب.. فورد تستدعي 2.5 مليون سيارة

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد استدعاء 2.5 مليون سيارة بأمريكا الشمالية، من خلال حملتي استدعاء.
وتتضمن الحملة الأولى 2.15 مليون سيارة لمشكلة في عدم انغلاق الأبواب بشكل محكم، ما قد يؤدي لانفتاحها أثناء القيادة بشكل
وتشمل قائمة الطرازات المستدعاة التي تحتوي على هذه العيب سيارات فييستا 2011-2014، وفوكس 2012-2015، وفيوجن 2013-2014، واسكيب 2013-2015، وماكس وترانزيت وموستنج 2015، ولينكون MKZ موديلات 2013-2014.
أما الاستدعاء الثاني فيعد أقل نسبياً ويركز على 292,311 سيارة F-150 موديلات 2014-2017 بمحركات ايكوبوست 3.5 لتر، لمخاطر تسرب سوائل الفرامل وصعوبة استجابة دواسة الفرامل مع سماع واستلام تحذيرات في تلك الحالة.
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