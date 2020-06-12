موجز العين للسيارات.. رحلة BMW في أمريكا وأغلى 5 سيارات في 2020

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري، قبل انتشار جائحة كورونا، شهد سوق بيع السيارات الكهربائية ازدهارا بنسبة ملحوظة، وصلت لـ7.47%، أعلى مما كانت عليه نسبة الإقبال على شراء هذه السيارات في الفترة نفسها من عام 2019 الماضي.

كشف موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، عن نتيجة الاستفتاء السنوي، حول أكثر السيارات الكهربائية المستعملة الجديرة بالثقة والمتوفرة للبيع خلال عام 2020.

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تتربع كل من شاحنتي تويوتا HiLux وفورد Ranger على قمة مبيعات الشاحنات بعدد كبير من الدول أبرزها أستراليا.

أعلنت شركة لكزس اليابانية رسميا وقف تصنيع سياراتها من فئة GS، على أن يتوقف إنتاج هذه الفئة بحلول شهر أغسطس/آب المقبل، ما يجعل من طراز GS F 2020 النسخة الأخيرة التي تقدمها لكزس من هذه الفئة.

طرحت شركة بي إم دبليو "BMW" الألمانية المصنعة للسيارات مجموعة مميزة من الطرازات الجديدة لعام 2020، كان من ضمنها سيارات تطرح كأجيال جديدة، وأخرى تطرح كتحديث منتصف الجيل.

في عام 1995 اقتحمت شركة السيارات الألمانية العملاقة "بي إم دبليو" السوق الأمريكية لأول مرة، وبعد مرور ربع قرن على وجودها كشفت الشركة عن نجاحها في تصنيع 5 ملايين سيارة داخل الولايات المتحدة.