بنتلي تستدعي 6,000 بنتايجا لخلل قد يؤدي للاشتعال!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الشركة الإنجليزية لصناعة السيارات الفارهة بنتلي عن عزمها استدعاء أكثر من 6000 سيارة من طراز بنتايجا متعددة الأغراض (إس.يو.في)، وذلك بسبب خلل في إحدى وصلات الوقود قد تؤدي إلى تسرب الوقود.

وصرحت إيرين برونبر المتحدثة باسم الشركة أن السيارات المستدعاة تم تصنيعها خلال الفترة من يناير 2018 ومارس 2020، وأغلبها كان موجه للسوق الأمريكية.

ووفقاً لوثيقة لإدارة السلامة المرورية الأمريكية، فإن المكونات التي سيتم استبدالها في سيارات بنتايجا تشمل نظام حركة الوقود وخراطيم البنزين والأنابيب والوصلات.

وحذرت إدارة السلامة من تجاهل ظهور رائحة الوقود داخل أو خارج السيارة، حيث أنه يدل على حدوث تسريب، وهو ما قد يسبب احتمال اشتعال النار في المحرك أثناء تشغيله.

Advertisements

وذكرت بنتلي إنها سمحت لموزعيها باستبدال وصلة وقود سريعة جديدة مصنوعة من خامات محسنة بالوصلات الحالية، بالإضافة إلى تحديث برنامج الكمبيوتر الخاص بمروحة التبريد في السيارة.

وأكدت الشركة أن عملية الاستدعاء هي مجرد إجراء احترازي، وأنه من المقرر إبلاغ ملاك السيارات المعنية بقرار الاستدعاء وخطة الإصلاح اعتبارا من 31 يوليو المقبل.

الجدير بالذكر، فإنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث أو إصابات أو اشتعال حريق نتيجة هذا الخلل حتى الآن.