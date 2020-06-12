كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تيسلا تخطط لإنتاج حافلة ركاب لأجل شركة الحفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك الرئيس التنفيذي لتيسلا شركة آخرى، تسمى The Boring Company، أي "شركة الحفر"، وتتخصص هذا الشركة في العمل على مشاريع ثورية لتطوير أنفاق المواصلات، من خلال حفر نفق في عمق الأرض بطول مئات أو آلاف الأمتار لأجل التخلص من الزحام في الشوارع التي في الأعلى

وتريد تيسلا التعاون مع The Boring Company لتطوير حافلة كهربائية تتسع لـ12 راكب مع أمتعتهم، وذلك لأن شركة الحفر مجموعة مشاريع في نفس الوقت أحدها في في مدينة San Bernardino في كاليفورنيا.

وسيكون النفق بطول 4.5 كيلومتر، وستتمكن الشاحنات الكهربائية من التنقل على منصات متحركة بسرعات تصل لـ204 كم/س لنقل الركاب ما بين مطار Ontario المجاور وشمال مدينة San Bernardino في نحو دقيقتين، أما خارج النفق فسوف تتنقل الحافلات بالطاقة الكهربائية.