بعد ربع قرن.. بي إم دبليو تحقق إنجازا قياسيا في أمريكا

في عام 1995 اقتحمت شركة السيارات الألمانية العملاقة "بي إم دبليو" السوق الأمريكية لأول مرة، وبعد مرور ربع قرن على وجودها كشفت الشركة عن نجاحها في تصنيع 5 ملايين سيارة داخل الولايات المتحدة.

وحسب موقع "موتور وان"، بدأت بي إم دبليو إنتاجها في الولايات المتحدة بتصنيع موديلات "الفئة الثالثة"، قبل أن تتوسع لاحقا بإضافة Z3، وX5 مع نهاية عام 1999.

ومن أبرز الموديلات التي تصنعها بي إم دبليو في الولايات المتحدة، Z4 و X6 اللذان بدأت تصنيعهما عام 2007، وكذلك وموديل X3 الذي بدأت تصنيعه عام 2010.

وهناك أيضا موديل X4 الذي بدأت تصنيعه عام 2014 وطراز X7 الذي بدأت بي إم دبليو تصنيعه في عام 2018.

وكشفت الشركة عن 9 مراحل اجتازتها للوصول إلى هذا الإنجاز، بداية من المليون الأول وصولا للمليون الخامس من سياراتها المصنعة داخل أمريكا.

وذكر الموقع نقلا عن الشركة البافارية، أن بي إم دبليو حققت أول مليون سيارة بالولايات المتحدة في 28 فبراير عام 2006، وكان الطراز رقم مليون لها على الأراضي الأمريكية هو Z4 M Roadster.

وفي 8 سبتمبر عام 2009، وصلت إلى الرقم 1.5 مليون سيارة وكان الطراز الأخير هو X6 xDrive35i.

وفي 12 يناير عام 2012، وصلت بي إم دبليو للسيارة رقم 2 مليون، وكانت xDrive35i التابعة لفئة X3.

ووصلت الشركة إلى 2.5 مليون سيارة في 17 سبتمبر عام 2013، وكان الطراز الذي حققت به هذا الرقم هو xDrive50i التابع لفئة X5.

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وحققت بي إم دبليو المليون الثالثة، يوم 24 مارس عام 2015، بتصنيعها لطراز M التابع لفئة X5.

وحققت الشركة البافارية الثلاث ملايين ونصف عملية تصنيع لسياراتها بالأراضي الأمريكية يوم 18 مايو من عام 2016، عبر طراز xDrive20i التابع لفئة X4.

ثم وصلت بي إم دبليو للمليون الرابعة، في الثامن من سبتمبر عام 2017، عبر تصنيع طراز xDrive M40i التابع لفئة X3.

وصودف أن تكون نسخته الجديدة لهذا العام هي النسخة رقم 4 مليون للشركة.

ووصلت الشركة للنسخة رقم 4.5 مليون يوم 7 مارس 2019 الماضي، بتصنيعها طراز xDrive40i التابع لفئة X7.

وأخيرا، وصلت الشركة للنسخة رقم 5 ملايين في الرابع من يونيو الجاري، بتصنيعها للنسخة الأحدث من طراز M Competition التابع لفئة X5.



