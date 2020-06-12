لكزس تشوق لـ IS 2021 الجديدة كلياً قبل التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن فيديو تشويقي قصير لـ IS 2021 الجديدة كلياً قبل ثلاثة أيام فقط من التدشين الرسمي عبر الإنترنت يوم الاثنين 15 يونيو.

ويبدو أن السيارة الفاخرة المنافسة لبي ام دبليو الفئة الثالثة ستحصل على تغييرات خارجية هامة ونلاحظ بشكل خاص الشريط الضوئي الخلفي الأنيق على مدار عرض السيارة، كما نرى شعار “F Sport” على الرفارف الإمامية، وشعار IS 350 في الخلف.

ويعني ذلك أن هذه السيارة تحديداً مزودة في الغالب بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، والذي تصل قوته حالياً إلى 311 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، مع توقعات باستمرار المحركات للجيل الجديد، لتشمل أيضاً محرك 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 241 حصان، وقد نرى تحديثات لها لتحسين صرفية الوقود والأداء.

جميع موديلات IS ستنطلق بدفع خلفي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات كما سنرى دفع كلي لنسخ V6.. كما أشارت تقارير أن لكزس IS ستحصل على نسخة 500 الأعلى في المجال بمحرك V6 تيربو مزدوج بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر، وسنتأكد من كل ذلك قريباً.

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