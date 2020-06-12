تعرف على الأسعار الجديدة لموديلات BMW 2020

طرحت شركة بي إم دبليو "BMW" الألمانية المصنعة للسيارات مجموعة مميزة من الطرازات الجديدة لعام 2020، كان من ضمنها سيارات تطرح كأجيال جديدة، وأخرى تطرح كتحديث منتصف الجيل.

ووضع موقع "أكار أدفايس" للسيارات قائمة بأبرز موديلات بي إم دبليو التي شهدت تعديلات على أسعارها من النسخ التي طرحت العام الجاري.

وبدأ الموقع بالموديلات التي تعدلت اسعارها من الفئة الأولى من سيارات بي إم دبليو، وهي كل من موديل 118i الذي ارتفعت تكلفته من 42.990 لـ 45.990 ألف دولار، وموديل M135i x Drive الذي ارتفعت تكلفته من 64.990 ألف دولار لـ 68.990 ألف دولار.



وضم الموقع للقائمة، موديلات الفئة الثانية من بي إم دبليو التي شهدت تغيرا في أسعارها، وهي كل من موديل 281i Gran Coupe، الذي ارتفعت تكلفته من 47.990 ألف دولار لـ 49.990 ألف دولار.

وموديل 220i الذي ارتفعت تكلفته من 55.400 ألف دولار لـ 56.900 ألف دولار، بنسخته الكوبيه، أنا نسخته الكونفرتبل، فقد ارتفعت تكلفتها من 62,700 ألف دولار، لـ 64,900 ألف دولار.

وضمن الفئة الثانية أيضا، شهد موديل Gran Coupe M235i xDrive ارتفاعا في تكلفته من 69,990 الف دولار، لـ 72,990 ألف دولار، وموديل M240i الذي ارتفعت تكلفته من 79,600 ألف دولار لـ 81,900 ألف دولار، بنسخته الكوبيه، في حين ارتفعت تكلفة نسخته الكونفرتبل، من 89,000 ألف دولار لـ 91,900 ألف دولار.

ومن بعدها جاءت بالقائمة موديلات الفئة الثالثة، وشملت ارتفاعا لأسعار طراز 320i من 65,900 ألف دولار لـ 68.900 ألف دولار.

وموديل 330i الذي ارتفعت تكلفته من 71.900 ألف دولار لـ 74.990 ألف دولار، وموديل 330e الذي ارتفعت تكلفته من 78.900 ألف دولار لـ 81.900 ألف دولار، وايضا موديل 330i الذي ارتفعت تكلفته من 75.900 ألف دولار لـ 78.900 ألف دولار.

Advertisements

كما شملت القائمة تعديلات طرأت على موديلات الفئة السابعة من بي إم دبليو لعام 2020، ومنها موديلات 730d و 740i التي ارتفعت أسعارها من 199.900 ألف دولار لـ 204.900 ألف دولار، وموديل 740Li، الذي ارتفعت تكلفته من 229.900 ألف دولار لـ 234.900 ألف دولار.

وضمن القائمة أيضا جاءت موديلات فئة Z4، التي كان منها موديل 20i M Sport الذي ارتفعت تكلفته من 84.900 ألف دولار لـ 87.900 ألف دولار، وموديل 30i M Sport الذي ارتفعت تكلفته من 104.900 ألف دولار لـ 107.900 ألف دولار، وموديل M40i، الذي ارتفعت تكلفته من 124.900 ألف دولار لـ 127.900 ألف دولار.

وفئة X1 من بي إم دبليو التي شهدت موديلاتها أيضا ارتفاعا في أسعارها خلال 2020، ومنها موديل sDrive 20i الذي ارتفعت تكلفته من 49.900 ألف دولار لـ 48.500 ألف دولار، وموديل sDrive 18d الذي ارتفعت تكلفته من 44.500 ألف دولار لـ 46.900 ألف دولار، وهي نفس أسعار موديل sDrive 18i ضمن فئة X1 .

وضمن فئة X أيضا جاء بالقائمة، فئة X6 التي شهدت موديلاتها ارتفاعا في أسعارها مثل، موديل xDrive 30d الذي ارتفعت تكلفته من 121.900 ألف دولار لـ 123.900 ألف دولار، وموديل xDrive 40i الذي ارتفعت تكلفته من 124.900 ألف دولار لـ 126.900 ألف دولار.

وموديل M50i الذي ارتفعت تكلفته من 155.900 ألف دولار لـ 159.900 ألف دولار.

واختتم الموقع القائمة بموديل X7 الذي ارتفعت اسعار موديلاته، مثل موديل xDrive 30d الذي ارتفع سعره من 128.900 ألف دولار لـ 133.900 ألف دولار، وموديل M50i الذي ارتفع سعره من 175.900 ألف دولار لـ 179.900 ألف دولار.



