بعد إيقاف تصنيعها.. كيف تطورت سيدان لكزس في آخر 10 سنوات

أعلنت شركة لكزس اليابانية رسميا وقف تصنيع سياراتها من فئة GS، على أن يتوقف إنتاج هذه الفئة بحلول شهر أغسطس/آب المقبل، ما يجعل من طراز GS F 2020 النسخة الأخيرة التي تقدمها لكزس من هذه الفئة.

وتقديرا لهذه الفئة المميزة، قدم موقع "كار أدفايس" للسيارات، مقارنة مميزة جمعت بين النسخة الأقدم طراز لكزس IS F 2011 والنسخة الأخيرة من هذا الطراز لكزس GS F 2020.

وأوضح الموقع أن وضعه لطراز IS F موديل 2011 بهذه المقارنة، يأتي لكونه أول طراز سيدان رياضي تطرحه لكزس في تاريخها، وفئة GS تعتبر امتدادا له.

وبدأ الموقع المقارنة بين الطرازين حسب أسعارهم، حيث طرح طراز IS F 2011 بسعر يبدأ من 61.535 ألف دولار، في حين أن طرح طراز GS F2020، بسعر يبدأ من 86.035 ألف دولار.

ثم قارن الموقع بين قدرات محرك كل طراز، حيث يعمل طراز GS F 2020، بمحرك من فئة V8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 467 حصان، مع عزم دوران 389 قدم/ لفة، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية.

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بينما طرحت نسخة 2011 من طراز لكزس IS F، بمحرك من فئة V8، ينتج قوة 416 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





ولم يتطرق الموقع للحديث عن المقارنة بين القدرات التقنية، نظرا لتواضع الإمكانات التي طرح بها طراز IS F منذ ما يقرب من 10 سنوات، في مواجهة ما تتمتع به نسخة 2020 من طراز GS F.

ويتميز GS F، بمزايا مثل شاشة معلوماتية بقياس 12.3 داخل السيارة بمنطقة التحكم الوسطى، ونظام صوتيات مكون من 12 سماعة.

كما تتميز بأنظمة الحماية والأمن المتطورة التي أضافتها لكزس لطراز GS F، مثل كاميرات لرصد المناطق الخفية وجهاز تنبيه بقرب مفارق الطرق وإشارات المرور، ونظام للتنبيه بالخروج عن المسار، وفرامل ذاتية في حالات الطوارئ.