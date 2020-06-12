انصهار 2000 سيارة مستعملة في حريق ضخم في سفينة شحن

الخليج ٣٦٥ نت – اندلع حريق ضخم على متن إحدى سفن الشحن في ولاية فلوريدا الأمريكية أثناء تحميلها بـ 2000 سيارة مستعملة، وقد عجزت قوات إطفاء الحرائق المحلية عن إخماد النيران لأكثر من أسبوع كامل منذ الرابع من يونيو.

الحريق أدى إلى انفجار عنيف أثناء محاولات إطفائه، ما تسبب في إصابة تسعة من رجال الإطفاء ونقلهم لأقرب مستشفى، وقد اضطرت السلطات المحلية للاستغاثة بخدمات الإطفاء المجاورة لها مع تجمع أكثر من 150 رجل إطفاء حتى الآن في محاولات يائسة للحد من النيران.

وقد وصلت درجات الحرارة خارج هيكلة السفينة إلى 176 درجة وفي داخلها إلى 537 درجة رغم صب قرابة 100,000 لتر مياه على السفينة كل دقيقة، مع بدء السيارات في الداخل بالانصهار التدريجي من شدة الحرارة.

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