كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تكشف رسميا عن نسختها الأحدث من "X5-M50i" الجديدة فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات بي إم دبليو وميني، عن بي إم دبليو X5 بنسختها الأحدث M50i، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة صباح أمس الخميس، بصالة عرض بي إم دبليو بالقاهرة الجديدة.

تنتمي النسخة الجديدة من بي إم دبليو إلى فئة السيارات الـSUV متوسط الحجم وتتميز النسخة الجديدة M50i بنفس سمات النسخ السابقة من حيث الطول والأبعاد بداية من الشبك الأمامي المتميز وحتى الخلفية.

وتأتي السيارة بمحرك من 8 إسطوانات بسعة 4.4 لتر، ومزود بشواحن توربينية بحيث تبلغ قوته الحصانية 530 حصان ويبلغ قوة الدوران 750 نيوتن / متر يبدأ تأثيرهم في الظهور بداية من 1.800 دورة في الدقيقة وحتى 4.600 دورة في الدقيقة، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات مع نواقل حركة يدوية وتصل القوة للأربع عجلات عن طريق نظام XDrive لتتحرك تلك السيارة العملاقة من السكون التام حتى سرعة 100كم / ساعة في 4.3 ثانية فقط.

وتتميز سيارة بي إم دبليو X5-M50i من الداخل بوجود شاشة للوحة العدادات بقياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة لعرض وتشغيل الوسائط المتعددة وتتصل تلك الشاشة بنظام كاميرات محيطية وكاميرا خلفية للرجوع مع حساسات ركن أمامية وخلفية.

كما تأتي السيارة بمجموعة ترفيهية للصف الثاني من المقاعد وتتمثل أبرز تجهيزات تلك المجموعة في شاشتين منفصلتين قابلتين للتحرك بقياس 10.25بوصة بخاصية التحكم باللمس مع مجموعة التدخين كاملة.

Advertisements

وتأتي السيارة بنظام صوتي Harman Kardon من 16 مكبر للصوت، وخاصية توصيل الأجهزة الذكية أبل كار بلاي Apple CarPlay، مع ذاكرة داخلية 32 جيجابايت.

وتتميز بي إم دبليو X5-M50i بالأداء الرياضي، فتأتي السيارة بعلبة تروس تفاضلية رياضية من الفئة القابلة للانغلاق تحمل شعار Msport ونظام عادم رياضي من M sport، ونظام تعليق متغير من نوع M ومكابح M sport ونظام للتوجيه النشط وأخيرًا عجلات رياضية بقياس 21 بوصة مع إطارات "ران فلات" بقياس 275/ 40بالأمام وقياس 315/ 35 بالخلف.

وتتميز نسخة M50i من X5 بنظام التوجيه النشط، ومصابيح أمامية من الـLED المتكيفة مع إضاءات الطريق، وسقف بانورامي، بالإضافة إلى وسائل مساعدة السائق التي تتمثل في كاميرا للرؤية الخلفية، عرض محيط السيارة بالكامل من خلال التحكم بإشارات اليد، نظام التحكم في مسافة الركن الأمامي والخلفي.

تأتي السيارة بالعديد من أنظمة الأمان مثل الحفاظ على انتباه السائق، كما تأتي بنظام تحكم ديناميكي بالجر DTC ، ونظام فرامل مانع للإنغلاق ABS، وتحكم ديناميكي بالثبات DSC.

يذكر أن X5 من بي إم دبليو سبق وأن حصلت على أفضل درجة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، كما حصلت على 4 نجوم في اختبارات الإدارة الوطنية الأمريكية للمرور.

وتتوفر بي إم دبليو X5-M50i في السوق المصري، والتي يتم تجميعها في مصر، بفئة واحدة فقط، بسعر 2,075,000 جنيه.