مقارنة جديدة بين الأكثر مبيعا.. شاحنتا Toyota HiLux وFord Ranger

تتربع كل من شاحنتي تويوتا HiLux وفورد Ranger على قمة مبيعات الشاحنات بعدد كبير من الدول أبرزها أستراليا.

وقارن موقع "كار أدفايس" المختص بأخبار السيارات، بين الشاحنتين في مقارنة وجها لوجه، للوقوف على الأفضل فيما بينهم، وسط المنافسة الشرسة بينهما بالأسواق.

وأوضح الموقع الاسترالي، أن الشاحنتان على مدار العام الماضي، كانت الفوارق فيما بينهم في معدل المبيعات طفيفة، تصل لـ 1000 نسخة فقط.

وبدأ الموقع المقارنة بالحديث عن تكلفة كل من الشاحنتين .. وتتوافر شاحنة فورد "رينجر" بنسختها لعام 2020، بسعر يبدأ من 45.190 ألف دولار.

وتقدم الشركة الأمريكية منها عدة فئات ترتفع في تكلفتها مع ارتفاع قدراتها، من ضمنها فئة XL و XLS و XLT.

أما شاحنة تويوتا HiLux فتتوفر بسعر يبدأ من 43.365 ألف دولار وتقدم الشركة اليابانية منها عدة فئات أعلى في السعر وفي القدرات، من ضمنها فئة SR و فئة SR5.





وقارن الموقع الأسترالي، بين إمكانيات المحرك للسيارتين، حيث تتوافر شاحنة فورد رينجر بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 270 حصان، مع عزم دوران 310 لفة/قدم نيوتن متر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

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أما شاحنة تويوتا، فتطرح نسختها الأحدث، بمحرك بسعة 2.8 لتر، ينتج قوة 201 حصان، مع عزم دوران 500 نيوتن متر.





وبالنسبة لأبعاد ومواصفات قياس الشاحنتين، تأتي شاحنة فورد "رينجر"، بطول 5.446 متر، و عرض 1.977 متر، في حين أن قياسات طول وعرض شاحنة تويوتا HiLux فتأتي بطول 5.330 متر، و 1.885 متر عرض.

وفيما يخص قاعدة العجلات، تحصل شاحنة فورد على الأفضلية كونها تتمتع بقاعدة عجلات أطول بنحو 13.5 سنتيمتر من شاحنة تويوتا.

ومن الداخل، أضافت تويوتا لشاحنة HiLux شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

في حين أضيف لشاحنة فورد شاشة بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، يدعمها نظام معلوماتي متطور من فورد باسم Sync 3.

وتتمتع الشاحنتين بنظام صوتيات مشابه، مكون من 6 سماعات.

كما أضيف للشاحنتين فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ويميز شاحنة تويوتا نظام ضبط التسارع الذي يضاف للفئات الافتتاحية من شاحنتها.