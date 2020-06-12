عرض الاسترجاع النقدي على سيارة لكزس GX موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واطلب سيارتك من لكزس كونسيرج واستمتع بالاسترجاع النقدي حتى 5,000 ريال خلال شهر يونيو على سيارة LexusGX مع التوصيل لمنزلك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: لكزس Lexus GX موديل 2020 الشروط والأحكام: ينطبق الاسترجاع النقدي حتى ( 5,000 ريال ) من سعر التجزئة المعلن على الفئات الموضحة أعلاه فقط .

الصور المعروضة لأغراض إعلانية فقط.

الحملة سارية حتى نهاية شهر يونيو 2020 والكمية محدودة.

تطبق الشروط والأحكام . صورة العرض:

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