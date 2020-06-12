كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هوندا تستأنف الإنتاج في مصانعها التي تعرض لهجوم إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت شركة هوندا لصناعة السيارات بعض مصانعها في أوهايو وتركيا، وكذلك مصانع الدراجات النارية في الهند وأمريكا الجنوبية، بداية الأسبوع، وذلك بسبب هجوم إلكتروني.

وأعلن اليوم متحدث باسم هوندا عن استأنف الإنتاج في المصانع التي تعرضت للهجوم الإلكتروني.

وعادت المصانع في البرازيل والهند إلى الإنتاج يوم الأربعاء، وأوضح المتحدث أن بعض الخدمات المالية ومراكز الاتصال عبر الإنترنت في أمريكا الشمالية ظلت تعاني نتيجة الهجوم، ولكن عملية انتاج السيارة استأنف أمس الخميس في المصنع الرئيسي في ولاية أوهايو الأمريكية.