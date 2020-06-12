قائمة الخبراء لأبرز السيارات الكهربائية المستعملة

كشف موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، عن نتيجة الاستفتاء السنوي، حول أكثر السيارات الكهربائية المستعملة الجديرة بالثقة والمتوفرة للبيع خلال عام 2020.

ويجرى الاستفتاء موقع الإحصاء البريطاني " DesperateSeller.co.uk"، المختص بمتابعة آراء المستهلكين في مختلف المجالات.

ووفقا لموقع "إنسايد إي في"، ضمت القائمة 5 سيارات، من أبرز الموديلات الكهربائية المتواجدة بالأسواق.

وحلت بالمركز الأول في قائمة الموقع البريطاني، من حيث أعلى نسب الإقبال على شرائها كسيارة كهربائية مستعملة.. طراز نيسان Leaf الكهربائي.

ويتوافر هذا الطراز بمحرك كهربائي، ينتج قوة 147 حصان، ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.

وفي المركز الثاني، جاء طراز رينو Zoe، الذي يتوفر بمحرك كهربائي، يعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 52 كيلووات في الساعة، وهو قادر على السير لمسافة 242 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته وتصل سرعته القصوى لـ 87 ميل في الساعة.



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وفي المركز الثالث، جاء طراز Jaguar I Pace الذي يتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 394 حصان، ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 90 كيلووات في الساعة، ويصل نطاق سيره لـ 204 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.





وجاء رابعا بالقائمة، طراز فولكسفاجن e-Golf، الذي يتوفر بمحرك كهربائي قادر على السير لمسافة تصل لـ 125 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.5 ثانية.

ومن بعده جاء بالمركز الخامس طراز بي إم دبليو i3، الذي يتوفر بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.6 ثانية.

ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 42.2 كيلو وات في الساعة، ويصل نطاق سيره إلى 153 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



