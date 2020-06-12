نمو هائل في مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا

خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري، قبل انتشار جائحة كورونا، شهد سوق بيع السيارات الكهربائية ازدهارا بنسبة ملحوظة، وصلت لـ7.47%، أعلى مما كانت عليه نسبة الإقبال على شراء هذه السيارات في الفترة نفسها من عام 2019 الماضي.

وحسبما ذكر موقع "إنسايد إي في"، فإن دراسة جديدة كشفت عن أكثر 5 دول أوروبية، تميزت بإقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية بأنوعها، أكثر من غيرها من الدول، وفقا لدراسة أجرتها منظمة صناع السيارات الأوروبية ACEA.

ونشر الموقع الإمريكي نتاج الدراسة كاملة، التي شملت نسبة إقبال المواطنين في 28 دولة أوروبية على شراء السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها في الربع الأول من عام 2020، ومقارنة الفارق بين نسبة هذا العام ونسبة العام الماضي في نفس الوقت.

وكانت الدولة التي شهدت أعلى نسبة إقبال من مواطنيها على شراء سيارات كهربائية، هي دولة النرويج، التي كانت نسبة الإقبال بها على شراء هذه السيارات في الربع الأول من العام الجاري، قد وصلت لـ 69.7% من المواطنين، مقارنة بعام 2019 الذي كانت به نسبة الأقبال على شراء هذه السيارات بالنرويج 60.8% فقط.

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وفي المركز الثاني، جاءت دولة أيسلندا، التي شهدت إقبالا على شراء السيارات الكهربائية بنسبة 47.2% من مواطنيها، في الربع الأول من 2020، أكثر من نسبتها العام الماضي التي كانت 18.9%.

وفي المركز الثالث، جاءت دولة السويد، التي ارتفعت بها نسبة الإقبال على السيارات الكهربائية في الربع الأول من 2020 لـ 27.9%، وكانت نسبتها في الربع الأول من 2019 13.3%.

ثم في المركز الرابع جاءت دولة "فنلندا"، التي بلغت نسبة المقبلين فيها على شراء السيارات الكهربائية، 16.1%، في الربع الأول من 2020، أكثر مما كانت عليه في 2019 حين توقفت النسبة عند 6.2%.

وفي المركز الخامس، جاءت هولندا، التي وصلت نسبة المقبلين بها على شراء السيارات الكهربائية في الربع الأول من 2020 لـ 11.6%، أكثر من نسبتها في عام 2019 التي توقفت عند حد 9.0%.