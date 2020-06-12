بورش كايين GTS 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن كايين GTS الجديدة في هيئات الكروس اوفر والكروس اوفر كوبيه.. ومن أهم تحديثات الموديل هي تخليه عن محرك V6 تيربو مزدوج 3.6 لتر السابق لصالح محرك V8 تيربو مزدوج 4.0 لتر، ومن النادر حالياً أن نرى انتقال الموديلات لمحركات أكبر حجماً في عصر تخفيض الأحجام والانبعاثات.

المحرك الجديد تصل قوته إلى 460 حصان مع عزم 620 نيوتن.متر، وهو تحسن 20 حصان و20 نيوتن.متر عن الموديل السابق، بتسارع إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية وسرعة قصوى 270 كم\س.

كما حصلت كايين GTS الجديدة على نظام تعليق رياضي محدث مع انخفاض ارتفاعها بـ 0.8 إنش، مع لمسات سوداء خارجية ونظام عادم رياضي وجنوط 21 إنش جديدة. ومكابح سيراميكية كربونية عالية الأداء بشكل اختياري.

وتتمتع المقصورة بجلود الكانتارا الفاخرة على الكونسول الأوسط وألواح الأبواب والسقف، مع زخرفات ألمنيوم ومقاعد رياضية وشعارات GTS في مختلف أنحاء الداخلية.

وقد فتحت بورش باب الطلب على السيارة بالفعل في ألمانيا بأسعار تبدأ من 114,086 يورو (485,000 ريال)، مع العلم أن أسعار الأسواق الأخرى ستختلف بشكل ملحوظ.

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